Ricordando Paolo Pillitteri

Il tempo vola, diciamo pure che, passati gli anni della giovinezza, il tempo, inesorabile, brucia i tuoi giorni e, all’improvviso non c’è più tempo.

E già passato un anno dalla scomparsa di Paolo Pillitteri e continua a bruciare il rimpianto perchè tante iniziative delle quali si era parlato e che, sempre immemori della velocità del tempo, avevamo rimandato.

Conversazioni e condivisione di pensieri che vanno indietro di anni, quando è stato l’unico Sindaco di Milano a guardare ai consiglieri non come esponenti di una parte politica ma come persone, e il suo giudizio era sereno e fermo, vali per quello che sei dentro.

Paolo era prima di tutto un uomo di cultura e vedeva il mondo, politica compresa, come fosse da un lato il regista, da un altro l’attore di un film, non mai lo spettatore che, riaccese le luci, dimentica il messaggio che lo spettacolo ha dato.

Pillitteri ha subito molte ingiustizie, forse anche queste hanno in parte leso la sua salute, gli ultimi anni sono stati veramente difficili ma si è sempre battuto come un leone per vincere ingiustizie e malattie, sempre teso a guardare avanti con quel suo sorriso un po’ sardonico ed un po’ triste, con quegli occhi che guardandoti sapevano bene chi gli era amico nel profondo e chi era lì solo per esserci.

Il suo matrimonio con Cinzia, che gli è stata vicina con particolare capacità d’amore e di comprensione, per tanti, tanti anni, il suo ultimo compleanno, con gli amici più cari, come gli anni in consiglio comunale, con i pensieri e le osservazioni che facevamo fuori dall’aula e gli incontri che abbiamo poi avuto, sono e resteranno nei miei ricordi con l’unico rimpianto per la tirannia del tempo che, reciprocamente, non avevamo voluto accettare.

Serviva ancor tempo, a lui, a noi, ma la vita va oltre la presenza fisica, la vita di chi ci lascia rimane nei nostri pensieri e nelle azioni che ancora possiamo fare rispettando i messaggi che Paolo ha lasciato sia sul piano culturale e politico che su quello affettivo ed umano.

Paolo Pillitteri sarà ricordato nel convegno ‘Tutto poteva accadere’ che si svolgerà a Milano, venerdì 5 dicembre, alle ore 17, al Centro Studi Circolo Caldara (Via De Amicis, 12).