Umberto Bossi, le sue intuizioni e la Lega di oggi

Con la morte di Umberto Bossi si chiude un’altra importante parte della recente storia politica italiana.

Non aver condiviso tanti degli atteggiamenti, delle idee e proposte avanzate negli anni dal Senatur non significa non riconoscergli il ruolo, importante e spesso necessario, di ultimo rivoluzionario della politica.

Sicuramente si deve a lui aver compreso che tanta parte dell’elettorato tradizionalmente di sinistra, nella sinistra erano nate le sue prime esperienze politiche, non si sentiva più rappresentato.

Bossi aveva intuito che era arrivato il tempo di qualcosa di nuovo e di diverso e questa sua intuizione, con alterne fortune e poi grazie alle alleanze con Berlusconi, portò alla nascita di quei movimenti che alla fine diedero vita alla Lega, movimento e partito che ha più volte condiviso, anche con alleati diversi, varie esperienze di governo.

Vari problemi, non solo la malattia, lo portarono, in questi ultimi anni, ai margini del dibattito politico anche se per molti, iscritti, militanti, dirigenti, continuò ad essere un punto di riferimento.

Oggi la Lega sembra ogni giorno allontanarsi dalla capacità di rappresentare le istanze più semplici e normali della gente, a partire dalla sanità che ogni giorno perde colpi a danno sempre dei più deboli, per non parlare dei disservizi, compresi quelli dovuti agli eterni lavori sulle strade che aumentano costi, sicurezza ed inquinamento.

Pensiamo che gli ultimi anni di Umberto Bossi siano stati molto difficili e non solo per le impossibilità fisiche di partecipare in prima persona: chissà quante volte avrebbe voluto richiamare i maggiori esponenti della Lega per farli scendere nella realtà del Paese rinunciando a slogan superati o a programmi faraonici inopportuni nel contesto temporale.

All’uomo che, tra le tante idee, inventò la canottiera come messaggio politico che non tutti furono in grado di capire subito nel suo significato più profondo, il ricordo di quanti lo hanno, anche da idee diverse, rispettato.