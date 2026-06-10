Un segnale di speranza per tutti

La decisione dell’on. Picerno, vicepresidente del Parlamento europeo, di uscire dal Pd e di dare vita ad un nuovo progetto politico, italiano ed europeo, speriamo possa ridare speranze a tanti cittadini, non solo di centrosinistra.

Nuovi sviluppi gettano inquietanti ombre sul progetto del Ponte sullo Stretto, progetto nato senza tenere veramente conto di quanto abbiano già pagato, in vite umane, quei territori massacrati dai terremoti e soggetti a pericoli per l’avvicinamento delle faglie, e di quanta preoccupazione vi sia per il contesto affaristico che, non solo in quelle aree, crea molte ombre sulla trasparenza e liceità di troppi affari ed opere.

Per l’area di centro destra preoccupa l’eccessivo spazio che certa autorevole stampa dedica al generale Vannacci, noto scalatore di partiti altrui e le affermazioni del quale contrastano, spesso nettamente, con quanto la Folgore ha rappresentato e rappresenta.

La decisione dell’on. Picerno, ne seguiremo attentamente gli sviluppi, ci fanno sperare che ci possa essere un ritorno, da parte della politica, all’ascolto ed alla comprensione delle diverse esigenze dell’Italia e dell’Europa, in un contesto internazionale quanto mai preoccupante.

Ci auguriamo che Destra e Sinistra affrontino il tema della riforma elettorale senza pensare esclusivamente alle loro possibilità di tornare o di andare al governo e invece pensino a ridare, finalmente, agli elettori il loro legittimo diritto di scegliere chi vogliono li rappresenti a Roma.

Contestualmente ci auguriamo che si ponga all’attenzione dei capi partito 1) la necessità di dialogare direttamente con i cittadini guardandoli negli occhi nelle piazze, non solo con frasi fatte pubblicate sui social, 2) che si riapra qualche sede partitica sul territorio per consentire un vero confronto tra le generazioni, tra gli iscritti e gli eletti, 3) che sia applicato l’articolo della Costituzione che prevede, per sindacati e partiti, il controllo della Corte dei Conti sui bilanci.

Sto sognando troppo? Ogni giorno un seme va gettato e noi con il Patto lo facciamo da 39 anni senza sovvenzioni statali o aiuti poco chiari perciò siamo tra quelli legittimati a sperare che la decisione dell’on. Picerno possa essere un segnale per tutti.