Risotto finferli pancetta e mirtilli

22 Agosto 2025
Cari lettori de Il Patto Sociale, questa settimana vi attende la ricetta di un risotto veramente niente male! Sono Giuseppe Barreca, uno dei fondatori del Gruppo Toghe & Teglie ed il mio suggerimento è per una preparazione originale e per nulla complicata che vado ad illustrarvi.

Iniziate mettendo a cottura un leggero brodo di verdure (ricetta classica ma senza cipolle) e nel contempo pulite i finferli usando carta da cucina umida per poi farli saltare in padella con aglio e prezzemolo fermando il processo a metà cottura.

In un altro pentolino andrete, invece, a far “lucidare” dei mirtilli grossi con un po’ di burro (magari francese), senza esagerare, a fiamma media ed evitando di bruciarli: giusto un paio di minuti.

E’ il momento del risotto. Io raccomando Carnaroli Gli Aironi o Riserva San Massimo e assicuratevi che la cottura avvenga nella maniera tradizionale e cioè dopo aver fatto sgranare il riso in un soffritto leggero sfumate con un goccio di vino bianco copritelo con il brodo vegetale che avete preparato e fate andare. Mi raccomando, il brodo deve coprire appena il riso e rabboccato gradualmente, se no diventa una minestrina di riso bollito! Aggiungete da subito la cotica di una pancetta stufata di ottima qualità  – io utilizzo quella di Felicetti – che poi si toglierà alla fine.

Dopo 8 minuti di cottura del riso, quindi un po’ meno della metà, aggiungete i finferli e la rimanente pancetta stufata fatta a pezzetti.

Ultimata la cottura del risotto (14 minuti) mantecate a fuoco spento con un goccio d’olio d’oliva del Garda (niente burro: la parte grassa è già stata apportata dalla pancetta e dalla sua cotica) e del Trentingrana non molto invecchiato.

All’impiattamento decorate con i mirtilli in superficie come vedete nella foto, non all’interno perché si sfalderebbero colorando tutto di viola.

Come abbinamento mi sento di suggerire un Berlucchi classico.

Buona cucina a tutti!

