Toghe&Teglie: arista all’uva e melograno

Buongiorno cari lettori appassionati di cucina, sono Laura Antonelli, della sezione toscana di Toghe & Teglie. La volete una ricetta gustosa e semplicissima? Vi farà fare anche una discreta figura alla presentazione in tavola.

Allora, procuratevi delle fette di arista che dal macellaio vi farete tagliare alte circa 3 centimetri e preparatele avvolgendo il bordo con della pancetta e legatele con lo spago da cucina all’interno del quale posizionare un rametto di rosmarino: insomma quello che si è sempre fatto con gli arrosti cucinati in casa.

Preparate, poi, un soffritto classico di odori (sedano, carote e cipolla) con olio buono e, quando è dorato, mettete in padella le fette di arista facendole colorire sopra e sotto.

Sfumate, poi, con vino bianco (vale sempre il divieto assoluto di usare Tavernello e simili) e poi anche con il succo di mezzo melograno preparato in precedenza. A questo punto aggiungete sale q.b. ed una presa di zucchero.

A fuoco sempre moderato (non l’ho scritto prima ma la fiamma non deve mai essere alta in questa preparazione) versate del brodo vegetale – meglio se fatto, fresco, in casa: non ci vuole nulla! – sino ad un pochino oltre la metà dell’altezza delle fettine. Quando il brodo sarà in parte evaporato ma sulla carne ne resterà ancora un po’, aggiungete dei chicchi di uva bianca: mi raccomando che siano belli turgidi!

Lasciate andare ancora qualche istante ed al momento di impiattare, decorate con i chicchi di melograno come vedete nella foto: le patatine novelle sono il perfetto contorno ma può andare benissimo anche una purea ed un calice di vino rosso non può mancare.

Et voilà, a presto!