Toghe&Teglie: capesante alla salsa di arancio

Buona settimana ai lettori de Il Patto Sociale, sono Alessandro Occhionero, avvocato civilista milanese ed ovviamente membro del Gruppo Toghe&Teglie; stimolato dai miei amici e colleghi voglio proporvi una ricetta per nulla complicata, molto saporita e che…fa anche chic.

Procuratevi, innanzitutto, un’arancia non trattata e – usando l’apposito utensile – grattugiate la scorza e mettetela da parte in una ciotolina.

Ora ripulite bene l’arancia dalla buccia, tagliatela a spicchi e da ognuno togliete membrana e spicchi: il tutto lavorando su un recipiente che possa raccogliere il succo.

Passiamo ai fornelli: in una padella larga mettete un po’ di burro e olio evo e fate andare a fuoco vivace; quando il burro assume un colorito nocciola inserite le capesante che avrete precedentemente pulite, asciugate, leggermente salate e pepate e fatele scottare un paio di minuti per lato.

Nel frattempo mettete sul fuoco un po’ di brodo, diciamo 80 ml. per un paio di porzioni, preferibilmente di pollo ma si può azzardare qualche variante e quando bolle aggiungete due bicchieri di vino bianco secco facendo andare per qualche minuto.

Ora togliete dal fuoco, aggiungete 15 grammi di burro (la ricetta è di origine francese e i francesi il burro lo impiegano largamente…) ed incorporate il succo e gli spicchi di arancia insieme a dei capperi in precedenza dissalati.

Siamo all’impiattamento: riponete le capesante tiepide nelle loro valve e versatevi sopra la salsa spolverando infine con la scorza d’arancia.

Provare per credere: una delizia per il palato che potrete servire come antipasto o piatto di mezzo e persino come portata principale magari insieme ad altri molluschi e crostacei diversamente preparati.

Vino bianco ghiacciato di accompagnamento: perfetto uno di quelli che nascono vicino alla costa come un Vermentino o un Verdicchio oppure un Riesling.

Alla prossima!