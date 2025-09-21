Toghe&Teglie: carpaccio di zucca

Buon equinozio a tutti da Valeria Mazzotta, romana del Gruppo T&T trapiantata nella Laguna per eccellenza: questa settimana tocca a me farvi venire l’acquolina in bocca proponendo un piatto che ho sperimentato nella mia più recente trasferta romana e che ho immediatamente provato a replicare non appena tornata a Venezia. Ora provateci anche voi, non è affatto difficile ed è ideale sia perché è stagione di zucca (io ho usato una Delica) sia perché con le temperature ancora elevate è un eccellente piatto fresco non meno che gustoso ed originale.

Usando una mandolina o un pelapatate, dopo aver pulito la zucca, fate delle fettine il più fini possibile e mettetele a marinare in una bacinella capiente.

Per la marinatura, – considerando dosi per circa 250 grammi di zucca e due o tre porzioni – preparatela con quattro cucchiai di aceto bianco o di mele (io per la prima marinatura – ne possono servire un paio – ho usato quello di mele), tre cucchiai di olio evo, qualche spicchio di aglio pulito della camicia, sale q.b., un trito di salvia, rosmarino e prezzemolo, pepe in grani (io ho usato un mix di pepe rosa, bianco, verde e nero) e lasciate in frigorifero a marinare per almeno dodici ore.

A seconda del tipo di zucca e del relativo grado di maturazione, la prima marinatura può non essere sufficiente: regolatevi di conseguenza con un assaggio. Nel caso, di una zucca rimasta ancora troppo dura, aggiungete un po’ di acqua calda e aceto, con proporzione ad occhio, e fate proseguire la marinatura, rimettendo in frigorifero…per quanto tempo? Almeno un’oretta fatela passare, poi assaggiate nuovamente e regolatevi di conseguenza.

Per la marinatura, secondo me, invece che l’aceto si può usare anche il limone: molto dipende anche dal gusto dei singoli.

Tutto qui, facile e appetitoso!

Buon appetito a tutti!