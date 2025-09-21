RubricheToghe e Teglie

Toghe&Teglie: carpaccio di zucca

Valeria Mazzotta

Foto di La redazione La redazione Invia un'email 21 Settembre 2025
1 minuto di lettura

Buon equinozio a tutti da Valeria Mazzotta, romana del Gruppo T&T trapiantata nella Laguna per eccellenza: questa settimana tocca a me farvi venire l’acquolina in bocca proponendo un piatto che ho sperimentato nella mia più recente trasferta romana e che ho immediatamente provato a replicare non appena tornata a Venezia. Ora provateci anche voi, non è affatto difficile ed è ideale sia perché è stagione di zucca (io ho usato una Delica) sia perché con le temperature ancora elevate è un eccellente piatto fresco non meno che gustoso ed originale.

Usando una mandolina o un pelapatate, dopo aver pulito la zucca, fate delle fettine il più fini possibile e mettetele a marinare in una bacinella capiente.

Per la marinatura, – considerando dosi per circa 250 grammi di zucca e due o tre porzioni – preparatela con quattro cucchiai di aceto bianco o di mele (io per la prima marinatura – ne possono servire un paio – ho usato quello di mele), tre cucchiai di olio evo, qualche spicchio di aglio pulito della camicia, sale q.b., un trito di salvia, rosmarino e prezzemolo, pepe in grani (io ho usato un mix di pepe rosa, bianco, verde e nero) e lasciate in frigorifero a marinare per almeno dodici ore.

A seconda del tipo di zucca e del relativo grado di maturazione, la prima marinatura può non essere sufficiente: regolatevi di conseguenza con un assaggio. Nel caso, di una zucca rimasta ancora troppo dura, aggiungete un po’ di acqua calda e aceto, con proporzione ad occhio, e fate proseguire la marinatura, rimettendo in frigorifero…per quanto tempo? Almeno un’oretta fatela passare, poi assaggiate nuovamente e regolatevi di conseguenza.

Per la marinatura, secondo me, invece che l’aceto si può usare anche il limone: molto dipende anche dal gusto dei singoli.

Tutto qui, facile e appetitoso!

Buon appetito a tutti!

Tag
Foto di La redazione La redazione Invia un'email 21 Settembre 2025
1 minuto di lettura
Mostra altro
Foto di La redazione

La redazione

Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà in continua crescita come la nostra.

Articoli Correlati

In attesa di Giustizia: salvate il soldato Davigo

21 Settembre 2025

Toghe&Teglie: pesto alla trapanese

14 Settembre 2025

In attesa di Giustizia: disinformazione

14 Settembre 2025

Toghe&Teglie: gelato alla ricotta e crema di pistacchio

8 Settembre 2025
Pulsante per tornare all'inizio