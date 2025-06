Toghe&Teglie: cous cous alla cambusiera

Un caro saluto a tutti da Massimiliano D’Alessandro, della Sezione Tarantina di Toghe & Teglie: appassionato di mare non meno che di cucina questa settimana vi propongo un piatto estivo e saporito, così facile da realizzare che posso allestire anche quando mi ricreo con un giro in motoscafo. Basta avere con sé un fornellino e gli ingredienti che – come al solito – devono essere di prima qualità.

Dunque, dunque…in un tegame ampio e basso fate imbrunire a fiamma bassa il cous cous profumandolo con pepe macinato al momento (che conserva meglio tutto l’aroma) e origano.

Aggiungete un cucchiaio di concentrato di pomodoro per ogni porzione, acqua bollente, anche da un bollitore senza impiegare un’altra pentola, e coprite lasciando andare sempre a fuoco moderato…dopo cinque minuti scoperchiate e sgranate con un mestolo di legno.

Nel frattempo avrete preparato un trito di capperi adeguatamente dissalati, meglio ancora freschi, olive taggiasche preventivamente denocciolate e feta sgranata: aspergete senza risparmio sul cous cous e impiattate in una ciotole che potrete decorare ulteriormente con delle rondelle di zucchine…a me erano rimaste da una precedente preparazione e, siccome nella cucina da cambusiere non si butta via nulla ed – anzi – si utilizza tutto le ho aggiunte dando un tocco in più all’estetica e qualcosa al gusto, più che altro delle zucchine che non sanno di molto, una volta mescolate.

Avrete un’altra riprova che la cucina semplice è quella in grado di soddisfare il palato altrettanto quanto piatti elaborati e fidatevi di un ultimo suggerimento: abbinate un ottimo bianco secco ghiacciato.

Alla prossima e…buona estate!