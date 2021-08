Toghe&Teglie: curnicell’ ‘mbuttunati

Buongiorno e buon Ferragosto a tutti i lettori: sono Irene Cossu, avvocata civilista napoletana del Gruppo Toghe & Teglie che questa settimana vi propone un piatto facilissimo da realizzare, se volete tradizionale della Campania e che – vi assicuro – non ha il medesimo sapore se non viene pronunciato nella lingua madre.

Il sottotitolo in italiano recita: cornetti imbottiti, che non sono, come di intuisce dalla foto, delle brioches con la marmellata ma dei piccoli peperoni non particolarmente piccanti, anzi che risultano deliziosi imbottiti: da magiare in un sol boccone.

Procuratevi, quindi, i cornicelli e, capisco, non saranno mai come quelli che trovo io a Conca dei Marini e tagliate loro la testa, conservandola.

Ora togliete i semini dal corpo, delicatamente, in modo da mantenerlo integro e pronto per essere ‘mbuttunato.

E passiamo al ripieno: melanzane, da tagliare a dadini e friggere in olio buono (ricordate sempre che le melanzane conoscono solo un metodo di cottura: il fritto. Per la dieta Scarsdale rivolgetevi altrove), fatele raffreddare, asciugatele dal grasso in eccesso, ponetele in una ciotola e aggiungete della mozzarella fiordilatte tagliata anch’essa a dadini. Ovviamente, per la migliore riuscita, dovrebbe essere quella di Agerola ma – capisco – non è sempre facilissimo trovarla ovunque, soprattutto originale e fresca. Pazienza, ma ricordatevi che sono vietatissimi quei latticini preconfezionati con scadenze calcolate in anni luce.

Nel composto per il ripieno dovrete inserire anche del pomodoro, pure tagliato a dadini: ideali sarebbero i pummaruliell’ del Piennolo ma anche in questo caso non sono di immediato reperimento lontano dalle pendici del Vesuvio. Però, almeno, provateci e fate comunque del vostro meglio dal verduraio.

Sale, pepe q.b. e molto basilico (quello ligure usato per il pesto confermo che va bene ed io, del resto, sono nata a Genova…) e quindi versate il composto nei cornicelli, spolverando la sommità con pane grattugiato prima di chiudere con le teste conservate da bloccare con uno stuzzicadenti.

Siamo al gran finale: adagiate i curnicell’ in una teglia e bagnateli con un poco di olio prima di metterli in forno pre riscaldato a 180 gradi per circa 15 minuti.

Pronto tutto…a tavola e, alla prossima!