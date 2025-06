Toghe&Teglie: fatto in casa

Buona settimana, sono ancora io, Ivan Vaccari della sezione romana di Toghe & Teglie, spadellatore da cucina casareccia e senza fronzoli, modesto impiattatore ma nessuno se ne lamenta…tanto quello che metto in tavola deve essere mangiato e non incorniciato ed affisso in salotto.

Questa volta sono stato selezionato per presentarvi una pietanza tipica da fast food che sarebbe, poi, il cibo da strada, quello che si mangia in piedi, su una panchina al parco o anche camminando, magari facendosi sgocciolare le salsine sulla camicia ma detto con un anglicismo sembra fare più “fine”.

Fatto in casa, però è meglio (chissà perché – anche in questo caso – si deve dire “home made”), perché gli ingredienti sono selezionati e freschi senza contare che seduti nel proprio tinello si gusta anche di più: parliamo dell’hamburger. Io l’ho fatto, lo faccio spesso e potete farlo anche voi!

Per uno come quello che vedete in foto, ammettiamo che mangiarlo in piedi o appoggiati ad un bancone è complicato, procuratevi innanzitutto una salsiccia a scelta e circa un etto e mezzo di vitello scelto tritato, pelate e sminuzzate anche la salsiccia.

Ora mischiate tutto in una ciotola ed aggiungete delle spezie a piacere tipo paprika, croste di reggiano avanzato e grattugiate, sale, pepe, salsa worchester…in massima libertà a seconda dei gusti e lasciate un po’ ad insaporire prima di formare con l’impasto delle polpette piatte e tonde.

Nel frattempo che carni e spezie si amalgamano tagliate un pomodoro insalataro oblungo e conditelo solo con olio sale e pepe e poi mettete sul fuoco una padella con un goccio d’olio appena, il bacon e l’hamburger (con le quantità indicate ne sono venuti due belli alti…se non si è amanti dei cosiddetti smash...mamma mia, quante americanate per una polpetta di carne!)

In un corpo a corpo finale con il colesterolo fate sciogliere sopra la carne quando è quasi cotta (non troppo, se non diventa una suola di scarpa) una sottiletta di formaggio cheddar che è la morte sua.

Siamo all’assemblaggio…prima dell’arrembaggio: alla base ho messo una salsina verde preparata con prezzemolo, capperi, aglio, salsa di soia, aceto, olio evo, che ci sta da Dio, poi le fette di pomodoro, il (o i…se si vuole una porzione più abbondante) burger ed il bacon.

Come guarnizione finale potete provare un’altra salsina (in questo caso sempre fatta da me) con maionese, cipolla e cetriolini tritati, worchester, e salsa bbq (un troiaio, insomma, per essere raffinati fino all’ultimo).

Sulla scelta del pane, libertà assoluta: io non amo il pane confezionato da burger, quindi uso dei buoni panini all’olio, meglio se pane di patata, da scaldare leggermente prima della imbottitura.

This is it…e, tanto per dare un doppio tocco di amerikano anche in chiusura, enjoy your porn food!