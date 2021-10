Toghe&Teglie: fregola con funghi porcini e salsiccia

Un saluto un po’ emozionato ai lettori di questa rubrica: son Renata Serci, avvocata penalista cagliaritana del Gruppo Toghe & Teglie del quale faccio parte da molti anni ma solo questa settimana sono al mio esordio sulle colonne de Il Patto Sociale con una ricetta che non è mia originale ma tipica della mia terra e assolutamente perfetta per la stagione autunnale a base di fregola, una pasta di semola – se non la conoscete – che è specialità sarda: non difficile da trovare nemmeno fuori dall’Isola in qualche supermercato ben rifornito. Provatela, è ottima sia per fare piatti asciutti che minestre.

Questi gli ingredienti per 3-4 persone: 320 gr di fregola, 320 gr di funghi porcini freschi, 200 gr di salsiccia fresca, uno spicchio di aglio, peperoncino, prezzemolo, vino bianco Vermentino di Gallura, brodo vegetale, olio extravergine di oliva, sale.

Passiamo alla preparazione: pulite accuratamente i funghi porcini eliminando i residui di terra e tagliateli a fettine. Rosolate lo spicchio d’aglio sbucciato e schiacciato e il peperoncino in due cucchiai di olio extravergine di oliva e unitevi la salsiccia schiacciandola con un mestolo di legno in modo da farla disfare in piccoli pezzetti, poi sfumando con il vino bianco.

Ora aggiungete i funghi tagliati a cubetti e sfumate ancora per poi versare la fregola nella pentola in cui soffrigge il condimento facendola tostare per qualche istante.

A questo punto, gradualmente, aggiungete il brodo vegetale ben caldo che avrete preparato precedentemente con i classici sedano, carota cipolla, patate e zucchine, a seconda del gusto e della disponibilità della dispensa, e portate a cottura la fregola in maniera non dissimile da come si farebbe per un risotto (orientativamente occorreranno da 8 a 15 minuti a seconda del tipo di fregola).

All’impiattamento aggiungete del prezzemolo fresco e finemente tritato.

Primo piatto facile e gustoso che sorprende per la capacità della fregola di amalgamarsi perfettamente al condimento: una volta provata non si abbandona più!

Un caro saluto a tutti, alla prossima.