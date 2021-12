Toghe&Teglie: il pan d’arancio

Buona settimana a tutti i lettori, sono Rita Mallone, avvocata comasca, naturalmente del Gruppo Toghe & Teglie: le feste natalizie si avvicinano, è il momento dei dolciumi e non solo pandoro e panettone…per esempio anche questo delizioso pan d’arancio che ho realizzato avendo il poco tempo a disposizione e una certa carenza di zuccheri. Ricetta rapidissima che ai miei amici è piaciuta parecchio e, così, eccomi qui a proporla anche a voi.

Ingredienti: 300 gr. di farina 00, 250 gr. di zucchero, 130 ml. di olio di semi di arachide – va bene anche l’olio evo – due arance, possibilmente non trattate, con buccia e tagliate a tocchetti, una bustina di lievito in polvere per dolci, tre uova, un pizzico di sale; se piacciono si possono aggiungere delle mandorle, io ne ho messe una decina, e per finire il succo di un’arancia spremuta.

Preparazione: in un frullatore mettete le uova, poi lo zucchero, la farina, il lievito, un pizzico di sale, l’olio, il succo spremuto dell’arancia e l’arancia a pezzetti.

Ora frullate il tutto per qualche minuto, fino ad ottenere un composto vellutato e lasciate riposare almeno una mezz’ora.

Nel frattempo imburrate una tortiera da 22 cm di diametro nella quale verserete il composto, fate preriscaldare il forno a 180 gradi e poi cuocere il vostro pan d’arancio per 45 minuti.

Lasciate raffreddare e guarnite a piacere: nella foto vedete il prodotto finale decorato con una mela annurca tagliata a fettine sottili e dei pinoli: quello che avevo… e in cucina bisogna avere fantasia ma anche sapersi arrangiare con quello che passa la cambusa. Tocco finale, una pioggia di zucchero a velo.

Buone feste a tutti!