Toghe&Teglie: il plumcake salato con cime di rapa

Buona settimana, cari lettori: sono Angela De Cristofaro, abruzzese trasferita nelle Puglie del Gruppo Toghe & Teglie; nota con il nome di battaglia di “Muffin” per la mia attitudine a preparare in mille modi quei deliziosi dolcetti, in questa occasione vi propongo una ricetta che vede la trasformazione di una base per un dolce in uno stuzzicante ed originale piatto salato.

Servono questi ingredienti:

300 gr. di farina 00, 50 gr. di parmigiano non molto stagionato, 150 gr. di latte, tre uova, 60 gr. di olio di semi, una bustina di lievito in polvere per torte salate, 100 gr. di emmenthal tagliato a cubetti, 150 gr. di cime di rapa precedentemente lessate, un cucchiaino di sale.

Passiamo alla preparazione:

mettete le uova in una ciotola e sbattetele con una frusta, aggiungete con gradualità il latte e l’olio e mescolate nuovamente omogeneizzando il composto.

Unite la farina, il parmigiano, il sale e il lievito e per ultimo aggiungete le cime di rape ben strizzate e l’emmenthal tagliato a dadini e dedicatevi una volta di più a rendere l’impasto uniforme.

Versate il tutto in uno stampo da plumcake da 25 cm imburrato e infarinato.

Ora infornate a 180°C per 45 minuti circa e…voilà, pronti per andare in tavola. Questo plumcake può essere gustato anche freddo, il suo meglio lo offre dopo averlo fatto un po’ intiepidire.

Beh, se questa come altre proposte che ho già pubblicato in questa rubrica vi intrigano andate a dare un occhio alla mia pagina Instagram zuccherolatteefiordifarina nella quale aggiungo le mie ricette dei piatti. Mi farebbe piacere se mi seguiste e mi faceste avere i vostri commenti.

A presto.