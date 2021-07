Toghe&Teglie: il tortino di verdure “alla cambusiera”

Buongiorno ai lettori de Il Patto Sociale. Vi ricordate di me? Sono stato ospitato più volte in questa rubrica: Saverio La Grua, “Il Senatore” del Gruppo Toghe & Teglie.

Specializzato in preparazioni legate ai sapori ed alla tradizione della mia Sicilia, questa settimana vi propongo una ricetta frutto di improvvisazione e fantasia suscitata dal ritrovamento in cambusa di alimenti ed ingredienti che sarebbero potuti diventare – così come sono diventati – una gustosa cena.

Vediamo cosa può succedere…Se, qualche sera, tornati a casa e aperto il frigo, trovate un po’ di cavolfiore, due carote e qualche patata, il tutto già cotto e rimasto dal giorno prima, non buttateli! Guardate, piuttosto, cosa si può realizzare.

Schiacciate queste verdure con una forchetta, poi saltatele in padella con olio evo o anche burro ed uno spicchio d’aglio, e insaporite con sale, pepe, noce moscata e parmigiano.

Dopo avere imburrato una terrina, versatevi una parte del composto, aggiungete dei pezzetti di caciocavallo (io, essendo in zona ho usato quello ragusano, raccomandatissimo) semi stagionato e ricoprite il tutto con il resto del composto spolverandolo con altro parmigiano.

Mettete ora in forno preriscaldato a 200 gradi per il tempo necessario ad ottenere una bella gratinatura e otterrete la pietanza che si vede nella foto. Cottura “a occhio” o, più che altro, doratura finale, considerato che tutti gli ingredienti erano già cotti prima ancora di essere ripassati in padella.

Facile, no? Un piatto semplice ma gustoso ed il procedimento può essere impiegato anche a variazione degli ingredienti disponibili

Buona estate a tutti.