Toghe&Teglie: kaisershmarren

Salve a tutti, vi sareste mai aspettati da una ligure il suggerimento di una ricetta di origine austriaca? Invece è possibile e sono io a proporvela, Marisa Viacava del Gruppo Toghe & Teglie. Seguitemi, il kaisershmarren è un alimento molto energizzante, qualcosa più di un dessert, una via di mezzo tra una frittata e una crèpe scomposta e, in fondo, non è né l’una né l’altra e trova origine nelle cucine della Corte Asburgica: un piatto riuscito male allo chef imperiale ma che al Kaiser Francesco Giuseppe piacque moltissimo al punto di chiederne la sistematica replica.

Ebbene, per tre/quattro persone procuratevi della farina doppio 0, diciamo un mezzo etto, e 100 grammi di latte intero, tre uova e dello zucchero (ancora circa 50 grammi), un pizzico di sale, un baccello di vaniglia, un bicchierino di rhum; ora versate la farina in una ciotola colando il latte a filo mentre con una frusta a mano mescolerete il tutto aggiungendo il sale e i semi di vaniglia. A seguire il rhum (se piace, altrimenti si può evitare) lo zucchero e le uova e continuate a mescolare evitando il formarsi di grumi.

Passiamo alla cottura: fate sciogliere una noce di burro in una padella a fuoco moderato fino a quando sarà completamente liquefatto senza friggere e versate il composto facendo andare per tre o quattro minuti coprendo con un coperchio e quando la base sarà cotta dividete il disco in pezzi e girateli facendo cuocere l’altra parte per altrettanto tempo con padella sempre coperta; ora lasciando acceso il fuoco – mai a fiamma vivace – spezzettate ulteriormente il kaisershmarren e fate saltare ancora qualche istante cospargendo il tutto con dello zucchero semolato per farlo “caramellare”. Coprite brevemente un’ultima volta, spegnete il fornello, mescolata finale e sarete pronti per andare in tavola spolverando con altro zucchero, ma a velo, guarnendo con marmellata di ribes o di mirtilli rossi.

L’ideale è consumare il kaisershmarren appena fatto e, del resto, chi può resistervi anche con la calura estiva?

Ciao, ciao, alla prossima.