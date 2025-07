Toghe&Teglie: la cialledda

Buona estate cari lettori, a chi è già in vacanza e a chi è ancora al lavoro: sono “il solito” Massimiliano D’Alessandro della sezione tarantina di Toghe & Teglie, per servirvi e per proporvi un piatto, come al solito facile facile da preparare, e adatto alla stagione. Qui a Taranto la chiamiamo cialledda, altrove panzanella…comunque sia è davvero appetitosa!

Dunque, procuratevi e tagliate sottile una cipolla rossa e lasciatela a “scaricare” in acqua fredda; intanto tagliate a tocchetti anche vari tipi di pomodoro, metteteli in una bacinella e conditeli con sale, basilico, olio e pepe. Mettete da parte a insaporire.

Ora tagliate a tocchetti anche del pane raffermo, bagnatelo con acqua ed un po’ aceto e strizzate forte dopo qualche minuto per asciugarlo.

Riunite tutto in una coppa aggiungendo dei caroselli, non li conoscete? Sono simili ai cetrioli e fanno benissimo come prevenzione dei calcoli: si chiamano anche barattieri…provate a chiedere al vostro verduraio di fiducia. Poi ci vanno anche i cetrioli tagliati, tagliati a cubetti come i caroselli, e condite tutto con un giro abbondante di olio buono, regolando di sale e pepe.

Lascia insaporire prima di avventarvi sul piatto e il giorno dopo la vostra cialledda è ancora più buona…

Alla prossima!