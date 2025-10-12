RubricheToghe e Teglie

Toghe&Teglie: la melarancia

Eleonora Bergamini

Foto di La redazione La redazione Invia un'email 12 Ottobre 2025
1 minuto di lettura

Buona settimana a tutti i lettori da Eleonora Bergamini della Sezione Lombarda di Toghe & Teglie, chiamata al privilegio di proporre una ricetta in questa rubrica per golosi; i dolci sono una mia specialità e quella che vi suggerisco questa volta non è il prodotto di una mia ricetta originale, bensì una torta tradizionale, con il pregio di essere – come vedrete – molto facile e veloce da mettere a tavola.

Procuratevi e fate a tocchetti quattro mele, mondandole ovviamente di buccia e torso, mettete i pezzi così ottenuti in una ciotola e aggiungete il succo e la scorza grattugiata di un’arancia, possibilmente non trattata.

A parte in un’altra ciotola montate 200 grammi di zucchero con quattro uova, aggiungete 90 grammi di yogurt greco e 80 di olio evo (oppure 100 gr di burro fuso), poi 380 grammi di farina per dolci e una bustina di lievito e rimestate bene dandoci dentro con olio (di gomito, questa volta).

Vedrete formarsi un impasto cremoso a cui unire le mele fatte macerare con il succo e la scorza di arancia: mettete il tutto in una tortiera e infornate per 70 minuti in forno già scaldato a 170°

Al servizio, sopra ci sta bene una spolverata di zucchero a velo.

Buona colazione con questa delizia.

Tag
Foto di La redazione La redazione Invia un'email 12 Ottobre 2025
1 minuto di lettura
Mostra altro
Foto di La redazione

La redazione

Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà in continua crescita come la nostra.

Articoli Correlati

In attesa di Giustizia: giustizia scandalosa

12 Ottobre 2025

Toghe&Teglie: porn food da cambusa

5 Ottobre 2025

In attesa di Giustizia: accostamenti blasfemi

5 Ottobre 2025

Toghe&Teglie: risotto zucca e miele

28 Settembre 2025
Pulsante per tornare all'inizio