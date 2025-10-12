Toghe&Teglie: la melarancia

Buona settimana a tutti i lettori da Eleonora Bergamini della Sezione Lombarda di Toghe & Teglie, chiamata al privilegio di proporre una ricetta in questa rubrica per golosi; i dolci sono una mia specialità e quella che vi suggerisco questa volta non è il prodotto di una mia ricetta originale, bensì una torta tradizionale, con il pregio di essere – come vedrete – molto facile e veloce da mettere a tavola.

Procuratevi e fate a tocchetti quattro mele, mondandole ovviamente di buccia e torso, mettete i pezzi così ottenuti in una ciotola e aggiungete il succo e la scorza grattugiata di un’arancia, possibilmente non trattata.

A parte in un’altra ciotola montate 200 grammi di zucchero con quattro uova, aggiungete 90 grammi di yogurt greco e 80 di olio evo (oppure 100 gr di burro fuso), poi 380 grammi di farina per dolci e una bustina di lievito e rimestate bene dandoci dentro con olio (di gomito, questa volta).

Vedrete formarsi un impasto cremoso a cui unire le mele fatte macerare con il succo e la scorza di arancia: mettete il tutto in una tortiera e infornate per 70 minuti in forno già scaldato a 170°

Al servizio, sopra ci sta bene una spolverata di zucchero a velo.

Buona colazione con questa delizia.