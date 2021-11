Toghe&Teglie: la parmigiana di patate

Buona settimana ai lettori di questa rubrica, sono Giusy Cicero, avvocatessa catanese sposata con uno chef di professione insieme al quale ho avviato una attività di home restaurant, e sono alla mia prima uscita in questo spazio che Il Patto Sociale riserva alle ricette del Gruppo Toghe & Teglie di cui faccio parte: mi presento con un piatto il cui nome farà storcere il naso ai puristi perché della tradizionale parmigiana non ha nulla. Io l’ho chiamato così, voi chiamatelo come volete ma – soprattutto – provate a realizzarlo perché è molto gustoso, insolito, e per nulla difficile da preparare.

Questi gli ingredienti che serviranno per una generosa teglia, buona per soddisfare quattro persone (dipende, poi, da cos’altro avrete messo in tavola e dalla voracità dei commensali…) considerando che può essere considerato un piatto unico:

800 grammi di patate a pasta gialla, 50 grammi di parmigiano reggiano a pezzi, 50 grammi di provola affumicata tagliata a fette sottili, 160 grammi di arrosto di tacchino a fette per la “parmigiana” e poi 500 ml. di latte parzialmente scremato, 40 grammi di amido di mais (maizena), un pizzico di sale, un pizzico di noce moscata in polvere, due pizzichi di pepe nero macinato fresco per la besciamella.

Pelate e sbollentate le patate già in precedenza tagliate a fettine da circa 5 mm. ciascuna con una mandolina per evitare che si sbriciolino.

Grattugiate il parmigiano per poi metterne 25 grammi nella besciamella e tenerne 25 grammi da parte per finire il tutto.

Ora preparate la besciamella utilizzando gli ingredienti indicati: non credo sia necessario dilungarmi a spiegare come si fa: basta mettere il latte in una pentolina portandolo a bollore a fuoco moderato – a scelta si può fare in precedenza sciogliere un po’ di burro o scaldare dell’olio evo nel medesimo contenitore – , unire poi gli altri componenti facendo addensare aiutandosi con una frusta per impedire la formazione di grumi. In ogni caso, potrete sempre utilizzare un prodotto già pronto anche se non avete voglia di cimentarvi o tempo (anche se sono sufficienti pochi minuti), aggiungendo solo la noce moscata e il pepe per insaporire se non già presenti nel preparato.

Quando è tutto pronto assemblate gli ingredienti: uno strato di besciamella, uno di patate e uno si formaggio a fettine e tacchino proseguendo così fino all’ultimo strato che deve essere di besciamella.

Spolverate il tutto con il parmigiano messo da parte per far venire una bella crosticina dorata: per la cottura in forno già caldo servono 45 minuti a 180° ed il piatto è servito, volendo si può accompagnare con insalata a piacere.

Grazie per la vostra attenzione e spero che voi ringrazierete me, in cuor vostro, dopo aver provato a replicare questa ricetta.