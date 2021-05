Toghe&Teglie: la sbriciolata di patate con asparagi e pancetta

Buona settimana a tutti gli appassionati di cucina, sono Maria Cristina Rizzo, avvocata salernitana che, forse, ha battuto un record: nel Gruppo Toghe & Teglie da pochi giorni, con la mia prima proposta culinaria mi sono già guadagnata la pubblicazione in questa rubrica e ne sono orgogliosa; va detto che non è una ricetta da me ideata e che assicuro essere assai gustosa!

Cominciamo dagli ingredienti per soddisfare otto persone:

650 grammi di patate, 200 grammi di asparagi, 200 grammi di mozzarella fiordilatte, 200 grammi di pancetta, 160 grammi di farina, un uovo, 40 grammi di parmigiano, olio evo, burro, sale, pepe, pangrattato e rosmarino quanto basta.

Iniziate facendo rosolare la pancetta in una padella e aggiungete gli asparagi precedentemente bolliti con un pizzico di sale e pepe lasciando andare a fuoco moderato per una decina di minuti. Dopodiché, trasferite il tutto in una ciotola, lasciate intiepidire e quindi unite la mozzarella tagliata a cubetti, mettendo da parte il composto mentre fate lessare le patate in acqua bollente e salata per quaranta minuti.

Scolatele, spellatele e schiacciatele con una forchetta o l’apposito strumento e aggiungete l’uovo, la farina, sale pepe e parmigiano. Mescolate e poi impastate con le mani.

A questo punto, versate due terzi del preparato in una teglia (del diametro di 22 cm, se volete essere precisi) rivestita di carta da forno, imburrata e cosparsa con il pangrattato e farcite con il mix di asparagi, pancetta e mozzarella. Ricoprite la superficie con il restante impasto di patate, sbriciolandolo con le dita.

Siamo al gran finale: spennellate con burro fuso, spolverate la superficie con altro pangrattato, guarnite con rosmarino fresco e infornate a forno ventilato a 200° per circa quaranta minuti, regolandovi anche con la coloritura della vostra sbriciolata.

Procedimento non brevissimo ma sicuramente semplice e di effetto: provare per credere.

Un caro saluto da una emozionatissima Togategliata.