Toghe&Teglie: la zuppa gallurese

Buona settimana ai lettori gastronomi de Il Patto Sociale, sono Massimo Schirò il “Serial Griller” del Gruppo Toghe & Teglie; con la mia frequentazione abituale dell’isola durante l’estate mi sono impratichito di alcuni piatti tipi sardi tra i quali la zuppa gallurese che vi propongo in una delle sue varianti – quella che conosco io – perché si può dire che ogni paese ha una sua ricetta e ogni anziana signora la declina in modo diverso.

Ecco gli ingredienti: pane raffermo, formaggio grattugiato (grana o misto grana/pecorino),

brodo di tre carni, spezie varie a scelta e gusto – qualcuno mette anche la cannella –

prezzemolo tritato ed un poco di pan grattato.

Preparazione:

iniziate preparando un brodo tradizionale con manzo, pollo e vitello anche se i “duri e puri” ci mettono la pecora. Filtrate e mettere da parte;

spezzettate il pane secco a cubetti da circa un centimetro ed in una teglia

da lasagna realizzate degli strati di pane e formaggio grattugiato, il tutto fino a riempirla completamente. Ora inizia il passaggio che può far definire questo piatto una zuppa: bagnate il pane con il brodo, un mestolo alla volta e delicatamente aggiungendone un secondo quando il primo si sarà assorbito: è un po’ come bagnare il babà… ci vuole calma.

Quando il pane sarà ben inzuppato spolverate l’ultimo strato con prezzemolo tritato, un bel po’ di formaggio grattugiato ed una presa di pan grattato in modo che, in cottura formi una crosticina.

A questo punto la teglia va messa in forno ventilato a 180 gradi per 40 minuti ed

all’ultimo accendete per qualche istante il grill se la parte superiore, ad occhio, non fosse sufficientemente gratinata.

Lasciate raffreddare e mangiatela tiepida. Il giorno dopo è anche più buona.

Cari saluti a tutti e…buona Pasqua!