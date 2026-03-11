Toghe&Teglie: le sfince di patate

RubricheToghe e Teglie

Grazia Ignatti

Grazia Ignatti
11 Marzo 2026
1 minuto di lettura

Buona settimana a tutti da Grazia Ignatti della sezione mantovana di Toghe & Teglie ma siciliana di origine, prescelta (con mia piacevole sorpresa) per proporre in questa rubrica un dolce tipico della mia terra di origine e che con diverse, minime, declinazioni viene prodotto un po’ ovunque senza una marcata matrice provinciale.

Procediamo.  Procuratevi questi ingredienti:

350 grammi di patate bollite e pelate

350 grammi di farina 00

350 grammi di latte

Un uovo, mezza bustina di lievito (o mezzo cubetto fresco) e 30 grammi di zucchero

La scorza di un limone grattugiata, olio di semi di girasole, zucchero e cannella.

Fate lessare le patate e poi passatele al setaccio unendole a tutti gli altri ingredienti, impastando ed aggiungendo a poco a poco il latte intiepidito in cui avrete sciolto il lievito e i 30 grammi di zucchero.

Lavorate molto bene il composto; mia nonna lo sbatteva con le mani, quasi – passatemi il termine- lo sculacciava!

Al termine delle “sculacciate” lasciate riposare l’impasto per circa due ore e mezza, fin quando il volume non vedrete che sarà più o meno raddoppiato.

Con un cucchiaino ricavate delle palline (le sfince) e friggetele in olio bollente e poi passatele nello zucchero mischiato alla cannella prima di servirle.

Sono buonissime, da consumare tiepide e, si sappia, creano dipendenza.

Ciao ciao!

Foto di La redazione

La redazione

Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà in continua crescita come la nostra.

