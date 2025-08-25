Toghe&Teglie: melanzane alla cioccolata

Buongiorno a tutti i lettori, sono Francesco Gargano della sezione campana di Toghe & Teglie, piuttosto emozionato essendo al mio esordio in questa rubrica: un’occasione speciale che colgo per condividere l’antica ricetta di un dolce tipico della mia Costiera Amalfitana: le melanzane alla cioccolata! Sorpresi? Proseguiamo con la spiegazione del piatto, provate a realizzarlo e la sorpresa sarà ancora maggiore in seguito all’assaggio…

Cominciate tagliando le melanzane, devono essere quelle lunghe e affettate molto sottili. Ora friggetele una prima volta in olio evo: le melanzane si friggono, qualsiasi altra cottura e la successiva somministrazione sono considerati crimini contro l’umanità.

Una volta ben dorate asciugate l’olio in eccesso con la carta da cucina assorbente e poi passatele prima nella farina e poi nell’uovo sbattuto con un pizzico di sale e riadagiatele sulla carta assorbente.

A questo punto passate a preparare la cioccolata con acqua (no latte!), zucchero, cioccolato fondente ed il rosolio Concerto prodotto nell’agro nocerino (se non lo trovate, in alternativa, va bene il liquore Strega). La cioccolata deve bollire a fuoco moderato in modo da addensare e intanto preparate un composto con cacao fondente, cannella, zucchero e polvere di chiodi di garofano.

Siamo al gran finale: passate ora le melanzane, una per volta, in questo composto e poi nella cioccolata e disponetele in un piatto da portata guarnendo con canditi e amaretti sbriciolati.

Dite che mi sono dimenticato le dosi? E quando mai qui le mettiamo? Si va a sentimento…eventualmente, sbagliando si impara.

Provare per credere: questo dolce è una bontà originale ed assoluta.