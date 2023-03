Toghe&Teglie: paccheri mantecati ai carciofi e cavolo cappuccio

Buongiorno a tutti, mi presento: sono Antonino Gucciardo da Alcamo, new entry del Gruppo Toghe & Teglie: tradisco un po’ l’emozione dell’esordiente perché quello che vi propongo non solo è il primo (e spero non l’ultimo) dei miei piatti destinati a questa rubrica ma è stato il primo in assoluto che ho condiviso con gli amici dei T&T. Evidentemente è piaciuto molto e spero che incontri anche il vostro apprezzamento.

Ricetta, oggettivamente, facile: procuratevi dei carciofi (con le quantità qui si va ad occhio, secondo tradizione), puliteli dalle foglie più esterne e privateli delle punte: sostanzialmente tenete solo la parte più tenera, il cuore, e non se ne parli più.

Ora tagliateli molto sottili e la medesima cosa fate con il cavolo cappuccio. Rosolate burro e aglio (senza farlo annerire) in padella e, secondo il gusto, aggiungete pure dei porcini secchi sminuzzati.

A rosolatura ultimata inserite carciofi e cavolo; sale, pepe q.b. e mettete un coperchio lasciando cuocere lentamente con l’aggiunta di un po’ d’acqua alla bisogna.

Verso la fine, quando il condimento sarà anche e più asciutto, aggiungete un po’ di latte e terminate così la cottura.

E’ il momento della pasta, come formato sono perfetti i paccheri, possibilmente non fatti con farina di grilli ma con quella di grano duro di qualche ottimo produttore di Gragnano: mettetela a bollire e mentre cuoce (in previsione di scolarla al dente…) nel mixer mettete un po’ di noci sgusciate, parmigiano, Philadelphia e una parte del condimento e frullate il tutto.

Gran finale usando la crema che ne risulterà per mantecare la pasta nella padella contenente il residuo del condimento di carciofi.

Grazie per la vostra attenzione, penso che non ve ne pentirete, alla prossima!