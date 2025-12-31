Toghe&Teglie: pandorissimo

Cari amici, buone feste! Sono Donna Emilia De Biase, napoletana trapiantata a Milano del Gruppo Toghe & Teglie ma non per questo dimentica dei fasti alimentari che sono tipici della mia terra in occasione del Natale: quella di oggi più che una ricetta è il suggerimento per la guarnizione di un pandoro e provare a renderlo vincente nella perenne competizione con il panettone. La semplicità è assoluta.

Procuratevi un pandoro e tagliatelo a stella, pronto per la farcitura tra gli strati con crema zabaione, o in alternativa al mascarpone, e decorazione esterna con ciuffi di panna montata, bucce di arancia e limone, ribes a grappoli e chicchi sparsi.

Ovviamente le creme dovrete prepararle voi! Cominciamo con lo zabaione per il quale e per farcire un pandoro servono otto tuorli d’uovo, 160 grammi di zucchero semolato, un bicchierino di marsala. In un pentolino sbattete i tuorli e lo zucchero con un frullino elettrico o a mano, tanto, tantissimo, fino ad ottenere una spuma chiara. Aggiungete il marsala a filo e fate cuocere per pochi minuti a bagnomaria, su un fornello a fiamma medio-bassa, rigirando la crema, fino a velatura del cucchiaio.

Se si desidera qualcosa di maggiore consistenza, si può utilizzare la crema al mascarpone per la quale servono 450 grammi di mascarpone, tre uova freschissime o meglio ancora pastorizzate (separando i tuorli dagli albumi), 70 grammi di zucchero, rhum o Grand Marnier a piacere.

Stemperate il mascarpone con una marisa per ammorbidirlo, poi sbattete i tuorli con metà dello zucchero fino ad ottenere una spuma chiara da aggiungere al mascarpone delicatamente. Separatamente montate gli albumi a neve con l’altra metà dello zucchero e ancor più delicatamente aggiungeteli al composto precedente con movimenti della marisa dal basso verso l’alto, per mantenere la leggerezza del tutto.

Inserite, ora, il liquore scelto a filo ed in piccole dosi, evitando di smontare la crema.

Ora che avete tutto potete farcire e decorare il vostro pandoro utilizzando anche delle buccette di agrumi per le quali suggerisco una breve caramellatura in zucchero sciolto in un pentolino. Per la panna montata, penso non siano necessarie spiegazioni…è consentita persino quella già pronta se siete di fretta.

Auguri a tutti!