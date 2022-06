Toghe&Teglie: pizza di patate e carciofi

Ben ritrovati, lettori golosi de Il Patto Sociale! Sono Consuelo Pinto, avvocata tarantina del Gruppo Toghe & Teglie, non nuova ad apparizioni in questa rubrica.

Questa settimana cercherò di stuzzicarvi l’appetito e la voglia di mettervi ai fornelli con una ricettina di agevole esecuzione che – più correttamente – nella denominazione dovrebbe indicare una focaccia anziché una pizza. Questo, perlomeno, per evitare gli strali degli amici campani: ma, tant’è, anche a Roma chiamano “pizza” la focaccia e certi bestemmiatori di oltreoceano definiscono pizza dei dischi di pane ricoperti di qualsiasi inguardabile condimento: dalle patatine fritte all’ananas.

A proposito di patate, queste sono uno degli ingredienti principali del nostro piatto.

Procuratevene di buona qualità, pelatele e lessatele evitando di farle “sfarinare” con una cottura eccessiva (con le quantità, andiamo come sempre “a occhio”: se le volete più precise, chiedete a Cracco la cui pizza, peraltro, è “‘na chiavica”).

Scolatele e passatele con l’apposito strumento.

In una pentola, intanto, soffriggete dei fondi di carciofi tagliati a pezzi con olio aglio e cipolla ed – a fuoco spento – aggiungete, amalgamando bene, le patate passate un paio d’uova, formaggio parmigiano non molto stagionato, mozzarella fiordilatte tagliata a dadini, prezzemolo, sale e pepe. Il tutto sempre in quantità misurate spannometricamente.

Ora cospargete una teglia con olio e pangrattato e distendervi un impasto classico di farina, acqua, lievito e sale che avrete, ovviamente, preparato in precedenza lasciandolo lievitare in un recipiente ricoperto da apposito panno (è accettabile l’utilizzo di un impasto di buona qualità acquistato presso un forno).

Spolverate la superficie con altro formaggio e pane grattugiato per poi inserire in forno preriscaldato a 180/200°, ventilato sopra e sotto per circa 25 – 30 minuti, finché la pizza di patate e carciofi non apparirà ben dorata!

Dite che non è l’ideale in vista della prova costume? Non si può vivere di privazioni, però!

A presto.