Toghe&Teglie: risotto carciofi, speck e scaglie di parmigiano

Bentrovati a tutti gli appassionati di cucina, sono Marcella Laura Angiulli, penalista napoletana del Gruppo Toghe & Teglie; questa settimana tocca a me tenervi compagnia e suggerirvi una leccornia da mettere in tavola. Sembrerà strano, ma non lo è, niente pasta, niente provola, friarielli o pummarolielli: si tratta di un gustoso risottino con “sentori” di Alto Adige.

La preparazione è semplice semplice: per quattro persone procuratevi 320-350 grammi di riso Carnaroli, 200 grammi di speck tagliato a fette sottili (chi preferisce può usare anche un taglio a dadini) e almeno cinque carciofi, sale e pepe q.b., parmigiano invecchiato ventiquattro mesi da grattugiare e affettare a scaglie non sottilissime.

Innanzitutto preparate un brodo vegetale con sedano, carote, cipolle, patate e maggiorana (io a volte aggiungo qualche altra verdura a disposizione) e tenetelo da parte.

Ora mondate i carciofi, tagliateli a listarelle e metteteli a bagno per almeno 30 minuti con acqua e limone; nel frattempo, soffriggete una cipolla media tritata non troppo finemente in olio evo e quando imbiondisce aggiungete i carciofi precedentemente puliti e lasciate cuocere per 5 o 6 minuti a fuoco moderato a seconda della consistenza degli stessi.

Nel mentre tagliate lo speck, già affettato sottilmente in striscioline di 1 centimetro circa e fatelo saltare per un minuto o due in una padella antiaderente fino a farlo diventare croccante e mettete pur’ isso (come si dice a Napoli) da parte.

A questo punto aggiungete nel preparato di carciofi e cipolla il riso e fatelo tostare per qualche minuto ed insaporire qualche altro minuto sfumandolo con un bicchiere di vino bianco ed aggiungendo un cucchiaino rado di sale; quando il vino sarà evaporato, aggiungete gradualmente il brodo fino a portare il riso alla cottura desiderata e mantecandolo gli ultimi due minuti con 25 grammi di burro (meglio se chiarificato), abbondante parmigiano, una piccola parte dello speck saltato e un po’ di pepe usando, secondo i gusti, un tipo con mix di profumi.

Al servizio, su ogni piatto aggiungete il rimanente speck e le scagliette di parmigiano.

Buon appetito!