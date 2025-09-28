Toghe&Teglie: risotto zucca e miele

Ciao a tutti i lettori de Il Patto Sociale da Pietro Adami della Sezione veronese di Toghe & Teglie di cui ho il privilegio di essere uno degli amministratori e considerato il fondatore del Gruppo come entità reale e non esclusivamente “social”.

Questa settimana, con l’autunno ormai alle porte, vi propongo una variazione sul tema del risotto con la zucca: va detto che tanto il riso quanto la zucca sono ingredienti che si prestano a molteplici interpretazioni dagli antipasti ai primi piatti, ai piatti unici, le insalate…in questo caso, come sempre, il risultato finale dipende moltissimo dalla qualità degli ingredienti perché la preparazione è molto facile. Riso Carnaroli, magari della Riserva San Massimo, e zucca Delica per cominciare.

Procuratevi, quindi, una zucca mantovana, pulitela e affettatela finemente e poi ponetela in una ampia padella per farla rosolare con olio evo, aglio ripulito della camicia, rosmarino, sale, pepe, salvia e un cucchiaio di miele di castagno, aggiungendo infine un bicchiere di vino bianco (io avevo del prosecco e va benissimo) e lasciate cuocere a fuoco moderato fino a quando si è sfaldata.

Ora riducetela a pezzetti con una forchetta e aggiungete il riso ricoprendo il tutto con brodo vegetale, preferibilmente fatto in casa alla bisogna, e portate a cottura come di consueto.

Quando mancheranno due o tre minuti alla fine spolverate con una macinata fresca di pepe, formaggio parmigiano non troppo stagionato (direi max. 24 mesi), una noce di burro ghiacciato ed un altro cucchiaio di miele.

Fatto questo sarete intanto arrivati a cottura, spegnete il fuoco e mantecate di nuovo dolcemente con un cucchiaio di legno: pronti per impiattare!

Badate bene: il miele da utilizzare è preferibilmente proprio quello di castagno che non è eccessivamente dolce e contrasta bene con il sapore della zucca evitando che il vostro risotto diventi un dessert e per chi non lo sapesse il burro per la migliore mantecatura (ma anche per altre preparazioni) è preferibile che sia ghiacciato lasciandolo sciogliere al calore della pietanza.

Un caro saluto, a presto!