Toghe&Teglie: scialatielli al pesto di broccoletti

Buongiorno a tutti i lettori appassionati di cucina, sono Saverio La Grua, avvocato penalista di Vittoria e membro del Gruppo Toghe & Teglie; questa settimana, mettendomi in concorrenza con gli amici liguri, vi propongo una preparazione con a base un pesto. Concorrenza leale, quindi, perché il mio ha ingredienti diversi ma pur sempre pesto è…anche per il colore!

Si tratta di un semplice condimento preparato utilizzando dei broccoli dei quali si usano le cimette.

Procuratevene circa mezzo chilo e fatele sbollentare per quattro minuti; successivamente fatele raffreddare usando direttamente acqua fredda: un procedimento che è utile per mantenerne il colore verde vivo…e in cucina anche l’occhio vuole la sua parte.

Ora versate i broccoli in un mixer assieme ad olio evo, parmigiano, trenta grammi di mandorle pelate, venti grammi di pinoli tostati e qualche foglia di basilico fresco, presente anche in questo condimento sebbene non sia l’ingrediente principale. Con queste quantità avrete pesto per quattro buone porzioni: poi, tutto dipende dai gusti personali.

Frullate il tutto fino a quando si sarà ottenuta la densità desiderata .

Nel frattempo avrete messo a cottura la pasta: ideale il formato lungo di un prodotto che assorba al meglio i sughi, io uso degli scialatielli ma possono andare bene anche dei troccoli o degli spaghetti alla chitarra.

Assicuratevi che la pasta rimanga molto al dente; in una padella avrete intanto versato il pesto iniziando a farlo scaldare a fuoco basso (quello ligure, invece, non tollera il fuoco), aggiungetevi la pasta e diluite con dell’acqua di cottura, aggiungendo – se del caso – ancora un po’ di formaggio grattugiato.

Fate mantecare e impiattate decorando le porzioni come si vede in foto con una o più cimette di broccoli tenute da parte appositamente, pinoli e mandorle a lamelle o tritate.

Facile, no? E anche l’effetto scenico non è male, ora tocca a voi…a presto!