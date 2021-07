Toghe&Teglie: spaghetti freddi al ragù di pesce

Buongiorno a tutti i lettori, sono Francesco Zarbo, avvocato penalista rodigino del Gruppo Toghe & Teglie e – un po’ emozionato, lo ammetto – sono al mio esordio in questa rubrica ma, tant’è i mei amici e colleghi hanno apprezzato molto questo mio piatto e così eccomi qua con una mia proposta, che un po’ ricorda le celebri insalate di spaghetti di Gualtiero Marchesi ma è farina del mio sacco (ispirazione a parte) e spero che possa piacere anche a voi.

Iniziate con il preparare un trito fine di piccoli calamari che, dopo la pulizia di rito, inserirete crudi in un frullatore insieme a un goccio di birra, un pizzico di paprica dolce e un po’ di aglio fresco: quando il composto sarà diventato simile alla base di un ragù fine passatelo velocemente in padella con un filo di olio evo; ora lasciate raffreddare e riposare.

Ah, certo! Mi stavo dimenticando…per il condimento servono anche dei gamberi carabineros che dovrete sgusciare, pulire e fare marinare per una mezz’ora con un goccio di succo di arancia e delle foglie di lime.

E non ricominciamo con la storia delle dosi: si va a occhio, a gusto, a gradimento degli ingredienti! Qui non siamo mica a Masterchef (fortunatamente: le ricette di questa rubrica sono tutte destinate ad una cucina saporita per tutti e per tutti i giorni) ed è consentito sbagliare, si deve provare e riprovare cercando di migliorare, reinventare e creare nuovi piatti.

Torniamo alla ricetta: ora è il momento di cuocere gli spaghetti: io uso Rummo nr. 3 e per questo piatto consiglio di impiegare comunque una pasta abbastanza sottile; scolatela non troppo al dente altrimenti raffreddandosi indurisce ma fatela anche raffreddare di colpo in acqua e ghiaccio altrimenti scuoce. Ed anche questo non va bene.

Siete pronti per servire in tavola: versate gli spaghetti in una ciotola capiente e condite dapprima con olio crudo e un poco di aglio tritato, aggiungete il ragù di calamari ormai freddo e amalgamate; all’impiattamento delle singole porzioni aggiungete i gamberi carabineros crudi e una grattata di scorza di limone.

L’accompagnamento perfetto è un Trento DOC ghiacciato.

Buon appetito a tutti.