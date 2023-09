Toghe&Teglie: spatzle, che passione!

Ben ritrovati, cari lettori! Sono Angela Masala, avvocato del Gruppo Toghe & Teglie: nonostante le mie origini “miste” sardo-lucchesi, questa settimana vi propongo un ghiotto piatto tipico trentino, gli spatzle, che ho imparato a realizzare perché sono sentimentalmente legata ad un altro appartenente al gruppo che è un miscuglio tosco-trentino e non gli garbano solo la ribollita e la chianina alla brace.

Come tutti sapete si tratta di gnocchetti a base di spinaci, uova, farina e acqua e, se non avete occasione di andare in Trentino per acquistarne di eccellenti già pronti in qualche ottima gastronomia, sono semplici anche da fare, vi spiegherò subito come.

Lessate degli spinaci in poca acqua salata (non ricominciamo con le lamentele sulle quantità esatte: pensate che io usi la bilancia? Si va ad occhio e sentimento), scolateli e strizzateli, poi tritateli aggiungendo uova e farina. Facciamo che per tre/quattro porzioni servono 900 grammi di spinaci, 300 di farina e tre uova; impastate il tutto fino a rendere il prodotto ben amalgamato.

Ora passate il vostro impasto in uno schiacciapatate per dare più facilmente la forma “a gnocchetto” e siete pronti per andare ai fornelli.

Come si fa con gli gnocchi normali, versate gli spatzle in acqua salata già a bollore, scolateli quando verranno a galla con una schiumarola e metteteli per cinque minuti in una padella dove avrete già fatto soffriggere bene, con abbondante burro di alpeggio, dello speck tagliato a listarelle non troppo spesse e lunghe; sfumate con vino bianco e regolate con sale, pepe, noce moscata ed erba cipollina.

Impiattate e servite ben caldi non prima di aver asperso generosamente i piatti con formaggio grana…badate bene che vi è una eccellente produzione di grana trentino che può essere, come si dice, “la morte sua” ma anche un parmigiano con 24/26 mesi di stagionatura va benissimo.

Un calice di Ferrari brut per brindare alla riuscita della ricetta e siete pronti per andare a tavola!

A presto, un caro saluto