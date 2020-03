Toghe&Teglie: tagliolini con trota affumicata, punte di asparagi e pomodorini

Buongiorno ai lettori di questa rubrica, sono Valeria Mazzotta avvocata romana trapiantata a Venezia del Gruppo Toghe & Teglie; in questi giorni di permanenza a casa forzata il Gruppo si sta impegnando in un divertente concorso on line di cucina che ci tiene ancora più uniti e contribuisce ad alleviare le preoccupazioni. Non ho vinto il primo “round” ma è piaciuta questa mia preparazione, che ora propongo anche a voi, per la originalità non meno che per la colorazione “patriottica”.

Si tratta di un primo piatto di facile realizzazione, per la cui riuscita, ciò che più conta è la qualità degli ingredienti, e soprattutto, della trota affumicata.

Grazie alla fortuna di avere una casa di famiglia a San Daniele del Friuli, ed amando particolarmente i sapori decisi, ho imparato ad adorare – si letteralmente adorare – la “Regina di San Daniele” ossia la trota allevata nelle acque del Tagliamento e che viene affumicata a freddo.

E’ lei la protagonista del piatto.

Non sono brava con le dosi. Nella mia cucina mi regolo sempre ad occhio – ecco spiegato il perché non sono affatto una brava pasticciera – ma provo comunque a dare qualche indicazione.

Dosi per 4/5 persone: 150 gr. di trota affumicata, 250 gr. di asparagi verdi, 200 gr. di pomodoro ciliegino o datterino (quest’ultimo sarebbe sempre preferibile perché più saporito), un limone, 400 gr. di tagliolini all’uovo, sale e pepe q.b.

Fate bollire gli asparagi in acqua salata, facendo attenzione a non cuocerli troppo perché dovranno risultare croccanti.

Nel frattempo, tagliate i pomodorini a metà e riducete la trota a tartare non troppo fine però, salvo che non abbiate acquistato già la confezione di tartare di trota così da ovviare a questa operazione.

Mettete i pomodorini in una salta pasta con olio evo e fateli andare a fuoco moderato per 6/7 minuti, quando saranno abbastanza appassiti, aggiungete la tartare di trota, un poco di sale (non troppo perché la trota è saporita) e del pepe. Fate andare a fuoco basso per altri 2/3 minuti.

Frattanto avrete messo in cottura la pasta e mondato gli asparagi delle punte che dovrete aggiungere in mantecatura.

Scolate i tagliolini al dente avendo cura di mantenere un poco di acqua di cottura. Metteteli nella salta pasta, aggiungete il condimento e mantecate il tutto.

Impiattate aggiungendo una grattugiata di buccia di limone.

Non ci si può abbracciare? Virtualmente sì! E allora vi abbraccio tutti.