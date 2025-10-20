Toghe&Teglie: tiramisu mojto

Buona settimana ai lettori, ancora una volta è con voi Donna Emilia De Biase della sezione campano – lombarda di Toghe & Teglie con la proposta di un tiramisu che – non me ne vorranno i trevigiani che ne rivendicano la primogenitura e la ricetta originale – costituisce una appetitosa variazione sul tema come suggerisce il nome dato.

Passiamo subito alle “istruzioni per l’uso” cominciando, una volta tanto, con il dosaggio degli ingredienti: per la “bagna” serviranno 150 grammi d’acqua, 60 grammi di zucchero di canna, 100 grammi di succo di lime e per finire 60 grammi di rhum bianco.

Il composto richiede, invece, 200 grammi di savoiardi, tre uova pastorizzate, sei cucchiai di zucchero bianco, 500 grammi di mascarpone e cinque scorze di lime.

In ultimo, per le decorazioni avrete bisogno di altri due lime, menta fresca a volontà e 100 grammi di panna montata dolce.

Passiamo al procedimento:

in un pentolino mettete l’acqua, il rhum, lo zucchero di canna, il succo di lime e ponetelo su un fornello a fiamma bassa facendo andare fino allo scioglimento completo dello zucchero e poi fate raffreddare in un ciotolino.

Nel frattempo montate i tuorli d’uovo con l’altro zucchero fino ad ottenere una spuma chiara ed aggiungete il mascarpone facendo attenzione a non smontare la spuma (basta mescolare dal basso in alto); ora aggiungete la scorza dei lime grattugiata e sbattete ancora il tutto fino ad ottenere una crema spumosa e vellutata.

A questo punto montate a neve gli albumi che avrete tenuto da parte e aggiungetevi con delicatezza (sempre mescolando dal basso verso l’alto) la mousse di mascarpone.

Siamo alla fine: sistemate in una pirofila uno strato di savoiardi appena imbevuti con la bagna preparata per prima, poi spalmate un primo strato del composto cremoso, e via così, procedendo con i vari strati.

Ultimata questa operazione, ricoprite con pellicola trasparente e ponete in frigo per almeno quattro ore e

prima di servire, decorate con ciuffi di panna montata, fettine di lime e menta fresca.

Dalla cucina di Donna Emilia è tutto, a presto!