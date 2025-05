Toghe&Teglie: toast di zucchine

Bentornati al lavoro dopo un lungo periodo di festività, cari lettori: sono Tania Mannino della sezione lombarda di Toghe & Teglie e come tutti, recentemente, mi sono un po’ “lasciata andare” tra pranzi in famiglia ed eccessi vacanzieri…è, allora, giunto il tempo di rimettersi in forma senza rinunciare a qualcosa di appetitoso come il toast di zucchine che vi propongo che – volendo – possono essere sostituite con identica preparazione con delle patate mentre non vanno bene le melanzane che rilasciano troppa acqua.

Facilissimo: procuratevi delle zucchine di discrete dimensioni, lavatele, pulitele e affettatele a rondelle abbastanza sottili e stendetele affiancate in modo da formare dei rettangoli su una teglia ampia ricoperta di carta da forno e cosparsa con uno strato sottile di parmigiano grattugiato.

Terminata questa operazione, dopo averla unta leggermente con dell’olio spray, cospargete anche la parte superiore dei rettangoli di zucchine con un velo parmigiano grattugiato, volendo mescolato con un poco di farina di riso. Ora infornate a 180° fino a che non vedrete formarsi la crosticina superiore, nel caso, terminate la preparazione con una velocissima “passata” di grill badando di non far bruciare la parte superiore delle zucchine e abbrustolire troppo il formaggio che – oltre a dare sapore – contribuisce alla relativa “stabilità” delle sfoglie.

Il risultato vi consente l’utilizzo come semplice contorno oppure – e questo è il consiglio – ricavarne dei saporiti toast sovrapponendone due imbottite come preferite: bacon croccante, prosciutto cotto, (il crudo non è ideale non meno del salame o della bresaola) oppure tacchino da soli o abbinati con del formaggio. L’“esemplare” che si può vedere in foto è stato realizzato con tacchino e cream cheese e, anche se non si vedono, pomodori datterini tagliati sottilissimi: gustoso, saziante e sufficientemente “light”, perfetto per un pranzo leggero che si può anche mettere nella “schiscetta” e gustare freddo.

Da evitare come il Covid 19 “Briatorate” con Pata Negra, caviale iraniano o salmone selvaggio dell’Alaska.

Buona rèmise en forme!