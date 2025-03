Toghe&Teglie: torta di frandura

Ben ritrovati cari lettori! Sono Marisa Viacava della sezione ligure del Gruppo Toghe & Teglie e, come tutti i liguri, ho una passione per le quiche e le torte di verdura, piatti che con l’approssimarsi della primavera sono ideali da mettere in tavola.

Questa settimana sono stata prescelta per presentarvi questa ricetta della tradizione: la torta di frandura, specialità di Montalto Ligure che si prepara con pochi ingredienti e senza necessità di uova e sfoglia, deliziosa!

Per quattro porzioni circa procuratevi quattro etti di patate, 120 grammi di farina, 80 grammi di parmigiano, 140 grammi di latte, olio, sale, pepe e, se piace, della maggiorana.

Ora, dopo averle lavate e pelate, tagliate le patate a fettine molto sottili e mettetele a strati in una teglia unta d’olio regolando di sale e pepe.

A parte preparate una pastella con la farina, il latte e una presa di sale e usatela per ricoprire le patate, infine cospargete il tutto con il parmigiano grattugiato, la maggiorana e ancora un po’ d’olio.

In forno ventilato a 200° per mezz’ora e sarete pronti per servire…facile e veloce, no? Come sempre il segreto è nella qualità degli ingredienti e trovare il giusto equilibrio tra i sapori degli ingredienti.

Buona settimana a tutti!