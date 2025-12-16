Toghe&Teglie: tortino di patate a strati

Auguri a tutti da Massimiliano D’Alessandro della sezione tarantina di Toghe & Teglie, cari lettori de Il Patto Sociale! Le festività di fine anno si avvicinano e spesso si cucina per più persone, dovendo soddisfare differenti esigenze, mi sono, allora, posto il problema di facilitarmi il compito creando delle basi intercambiabili per piatti leggermente diversi.

Detto, fatto, per soddisfare gli amici ospiti vegani o vegetariani potrete creare questo tortino a tre strati

il primo dei quali è costituito da patate lessate e schiacciate con la forchetta che potrete insaporire con sale pepe, curry in polvere e zenzero fresco grattugiato, un goccio di olio evo se gradito (ma si può farne a meno),

Per il secondo strato servirà della polpa di avocado schiacciata, in sostanza quello che si chiama guacamole ed è facilissimo da fare in casa, fresco, senza bisogno di altre spiegazioni; arricchite il tutto con sottilissime scaglie di mela Smith e potrete passare all’allestimento del terzo strato. Quest’ultimo sarà composto da funghi champignon (vanno benissimo anche i porcini) leggermente saltati in padella con un po’ di prezzemolo.

La versione per onnivori, invece, prevede sempre un primo strato di patate lessate, schiacciate ed

insaporite con curcuma in polvere, un secondo strato con pomodori frullati e passati per recuperare solo la polpa, insaporita con sale pepe e una grattugiata di zenzero fresco.

Per il terzo strato, coltivando come hobby la pesca ed avendo pescato un bel polpo ho usato quello: se non avete il mare vicino va benissimo un polpo comperato in pescheria; fatelo lessare, condite con olio evo, sale, pepe, limone e prezzemolo…e non fatevi mancare un bicchiere di Fichimori ghiacciato. Non lo conoscete? Provatelo! E’ un rosso pugliese, leggero, da assaporare freddo, ideale per accompagnare il pesce.

Buone feste!