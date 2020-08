Toghe&Teglie: trancio di salmone alla cambusiera

Buongiorno a tutti i lettori, sono Alessandro Occhionero, avvocato civilista di Milano, naturalmente membro del Gruppo Toghe & Teglie. Questa settimana, al rientro dalle vacanze, intendo proporvi una ricettina che mi è venuta molto bene, ispirandomi a quello che ho trovato in dispensa: da qui il nome dato alla preparazione.

Per due persone procuratevi innanzitutto quattro tranci di salmone fresco (la quantità è variabile a seconda dei commensali così come quella degli altri ingredienti, in proporzione) e mettete in una bastardella capiente tre cucchiai scarsi di zucchero di canna grezzo e uno di paprika affumicata, un po’ piccante ma con un aroma affumicato fantastico che lega perfettamente con il salmone.

Aggiungete un po’ di sale e ripassate i tranci nel mix di zucchero, sale e paprika. Ora copriteli con della pellicola e metteteli in frigo a marinare per almeno un’ora: ma più ci sta e meglio è.

Terminata questa prima fase, estraete i tranci dal frigo e spazzolate via la marinatura in eccesso per poi metterli sulla griglia a cuocere, lasciandoli però un po’ crudi all’interno onde evitare che diventino stopposi.

L’ideale è servirli con accompagnamento di un saporito taziki…non vorrete certo andarlo a comperare al supermercato?! E’ facilissimo da preparare ed è necessario che lo sia prima di iniziare la marinatura dei tranci, altrimenti vedrete freddare il vostro salmone mentre la salsina è “in gestazione”.

Per quest’ultimo servono: 200 grammi di cetriolo sbucciato e privato dei semi, tritato e lasciato per una decina di minuti a perdere la sua acqua. Poi aggiungete 500 grammi di yogurt greco intero, aglio e un po’ di aceto, olio (15 grammi circa) e un pizzico di sale. Amalgamate il tutto e lasciate riposare in frigo: anche in questo caso, più sta più si insaporisce.

Facile, fresco e saporito: cosa aspettate? Mettetevi ai fornelli e…buon appetito!