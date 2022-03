Giustizia e guerra al centro di due eventi organizzati dalla Fondazione Einaudi

La Fondazione Luigi Einaudi e il Siracusa International Institute presentano l’evento “Presunzione d’innocenza e diritto all’informazione: un conflitto insanabile?” che si terrà il 22 marzo 2022 alle ore 17.00 presso la sede della Fondazione in Via della Conciliazione, 10 – Roma.

Il dibattito, coordinato da Ezechia Paolo Reale, Segretario Generale del Siracusa International Institute, vedrà come relatori Raffaele Lo Russo, Segretario Generale Federazione Nazionale Stampa Italiana, Giovanni Salvi, Procuratore Generale Corte di Cassazione, Francesco Paolo Sisto, Sottosegretario Giustizia.

Si può accedere alle prenotazioni tramite il seguente link:

All’evento si potrà accedere attraverso il link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-presunzione-dinnocenza-e-diritto-allinformazione-un-conflitto-insanabile-301308179877

Il secondo appuntamento, sempre presso la sede della Fondazione Einaudi, è previsto il prossimo 28 marzo 2022.

La Fondazione Luigi Einaudi, con la collaborazione dell’International Republican Institute, ha organizzato il seminario “L’aggressione militare russa in Ucraina: quale futuro per la nostra libertà”. L’evento, coordinato dall’Amb. Giulio Terzi di Sant’Agata, è articolato in due sessioni: la prima intitolata “La guerra in Ucraina e la spinta ad un rinnovamento europeo” e la seconda “Contrastare l’influenza russa in Italia e in Europa”.

Tra i relatori anche l’Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario d’Ucraina S.E. Yaroslav Melnyk, che parteciperà come active speaker.

Si potrà partecipare all’evento solo tramite invito.

Per tutti coloro che fossero interessati, le due sessioni saranno trasmesse in streaming sui social network della Fondazione Luigi Einaudi e sul sito di Radio Radicale.