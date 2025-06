L’UE diventa più accessibile a tutti

Da sabato 28 giugno, giorno in cui entrerà in vigore nell’UE l’atto europeo sull’accessibilità, prodotti e servizi essenziali quali telefoni, computer, libri elettronici, servizi bancari e comunicazioni elettroniche dovranno essere accessibili alle persone con disabilità.

L’atto europeo sull’accessibilità rappresenta un passo avanti per ridurre gli ostacoli che le persone con disabilità devono affrontare ogni giorno: rende loro più facile partecipare pienamente alla società, ad esempio nel mondo del lavoro, rendendo accessibili le attrezzature informatiche e agevolando le tecnologie assistive. Contribuirà inoltre a una maggiore mobilità, in quanto il livello di accessibilità sarà simile in tutta l’UE.

L’atto europeo sull’accessibilità stabilisce requisiti di accessibilità comuni in tutta l’UE per determinati prodotti e servizi, dalle dimensioni adeguate dei caratteri alle funzioni di conversione da testo a voce nei terminali di pagamento self-service, nei libri elettronici e negli smartphone ecc. Ciò semplificherà le norme per gli operatori economici che finora hanno dovuto far fronte a requisiti di accessibilità divergenti e spesso contraddittori a livello transfrontaliero. La Commissione sostiene gli Stati membri mediante riunioni periodiche con i punti di contatto nazionali, anche per affrontare questioni specifiche per paese.