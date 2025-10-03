Foto tratta da Pixabay
Europa

Siena vince il premi “Città verde europea” 2027

Siena è tra le vincitrici del premio “Città verde europea” 2027 con il riconoscimento “Foglia verde”.

La giuria ha elogiato Siena per le sue aree verdi e l’uso sostenibile del suolo, nonché per l’efficacia dei sistemi di gestione dei rifiuti. La giuria ha riconosciuto che la città ha raggiunto un impressionante 61,4% di riciclaggio dei rifiuti urbani e ridotto i rifiuti da discarica ad appena l’1%.

La città toscana riceverà 200 000 euro.

Quest’anno hanno gareggiato per aggiudicarsi i premi un totale di 20 città. Un gruppo internazionale composto da sette esperti indipendenti di sostenibilità urbana ha valutato ciascuna candidatura e ha selezionato sette città finaliste.

