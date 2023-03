Il Congresso degli uiguri in lizza per il Nobel per la pace del 2023

Il Congresso mondiale degli uiguri (Wuc) è stato nominato per il Premio Nobel per la pace 2023 dal membro del parlamento canadese, presidente della sottocommissione per i diritti umani internazionali e copresidente del gruppo di amicizia parlamentare Canada-Uigura, Sameer Zuberi, insieme al deputato canadese e co-presidente della sottocommissione Alexis Brunelle-Duceppe e alla leader dei giovani liberali in Norvegia, Ane Breivik.

Il lavoro del Wuc ha contribuito in modo significativo ad attirare l’attenzione internazionale sulla schiacciante campagna di repressione religiosa, linguistica e culturale attualmente condotta dal Partito Comunista Cinese (Pcc) contro gli uiguri e altri popoli turchi nel Turkestan orientale. L’ufficio delle Nazioni Unite dell’Alto Commissario per i diritti umani ha concluso che queste violazioni dei diritti umani “possono equivalere a … crimini contro l’umanità”, e gli Stati Uniti, undici organi parlamentari – compreso il Canada – nonché il governo indipendente Il tribunale uigura ha concluso che è in atto un genocidio.

È fondamentale che la comunità internazionale non lasci che i crimini commessi dal PCC contro gli uiguri passino inosservati e vengano commessi impunemente. La nomina del WUC al Premio Nobel per la pace è un messaggio importante contro l’autoritarismo e riflette l’importanza di porre fine al genocidio degli uiguri.

Il WUC ringrazia sinceramente la deputata Brunelle-Duceppe, la deputata Zuberi e la leader dei Giovani Liberali, la signora Breivik, per aver riconosciuto l’importanza del lavoro della Wuc e aver nominato l’organizzazione per il Premio Nobel per la Pace 2023.