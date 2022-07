Cari Lettori,

non vi stupisca se in questo numero non c’è un mio approfondimento sull’indegna operazione che ha fatto cadere Draghi, ci sono momenti nei quali è meglio che ciascuno elabori le conseguenze di un gesto che non ha alcuna giustificazione politica.

Sappiamo tutti che gravi problemi ci assilleranno nei prossimi mesi, ne parleremo insieme, come sempre, in autentica libertà di pensiero e senza condizionamenti.