Buon lavoro

Mario Draghi lascia la Presidenza del Consiglio ottenendo, dopo mesi di dure battaglie dovute alla miopia o all’egoismo di alcuni partner europei, un successo sul gas che sarà utile a tutta l’Unione e che l’Italia ha fortemente voluto.

Draghi ha, come sempre, saputo affrontare le sfide difficili che, in questi 20 mesi, hanno segnato la storia di tanta parte del mondo, a lui il ringraziamento sentito non solo dei vertici dell’Europa ma anche di milioni di cittadini italiani ed il nostro.

Confidiamo che, come ha più volte dichiarato, il suo esempio sia ulteriormente utile al nuovo governo ed alla Presidente Giorgia Meloni che ha dimostrato coraggio e determinazione nel dare vita ad una squadra che ha tutti i titoli per affrontare le dure realtà di una crisi energetica ed economica, di una guerra portata dalla Russia al centro dell’Europa,delle difficoltà dovute ad un virus non ancora debellato e ad una sanità che deve essere completamente ridisegnata sul territorio.

Alla Presidente Meloni ed al suo governo le speranze dell’Italia e l’augurio del Patto Sociale e mio personale.