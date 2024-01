Se qualcuno ha ancora dei dubbi

Si commenta da sola la notizia: i terroristi Houthi, alleati ed ulteriore braccio armato del regime iraniano, hanno annunciato che nel Mar Rosso le navi russe e cinesi possono e potranno transitare liberamente senza problemi

Se qualcun aveva ancora qualche dubbio sulle scellerate alleanze tra sistemi sanguinari e dittatoriali e sulle strategie per un nuovo ordine e potere mondiale, a tutto danno della democrazia, del rispetto dei diritti umani e delle regole internazionali, con questa ulteriore prova dovrebbe finalmente averli fugati

Sappiamo però bene che non vi è più sordo di chi non vuol sentire, più cieco di chi non vuol vedere, più falso di chi persegue solo i suoi momentanei interessi, politici od economici, e perciò siamo certi che qualcuno continuerà a negare l’evidenza.

Noi rimaniamo tra coloro che credono debbano essere dati all’Ucraina tutti gli aiuti necessari a riconquistare la piena sovranità e sicurezza, che Israele abbia il diritto dovere di difendersi, che i palestinesi abbiano il diritto ad un uno stato libero dal terrorismo e che riconosca l’integrità e la sicurezza di Israele, che tutte le associazioni terroriste vadano rese inoffensive, che il diritto internazionale vada difeso ad oltranza.