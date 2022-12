Librorum presenta “La finanza per la società”, il libro dell’On. Vitaliano Gemelli

Martedì 6 dicembre 2022, dalle 17.00 alle 18.30, l’Ex Parlamentare europeo, On. Vitaliano Gemelli presenterà il suo libro “La finanza per la società. Dal dominio al servizio. Cenni sulla necessità di una trasformazione” nell’Auditorium della Casa della Storia Europea a Bruxelles e trasmesso in diretta streaming sul sito dell’Associazione degli Ex-Deputati del Parlamento europeo (AED). L’evento sarà aperto e concluso dal Presidente dell’Associazione ed Ex-Presidente del Parlamento europeo, Dr. Klaus Hänsch. La Vice-Presidente dell’Associazione, On. Monica Baldi presenterà l’autore e il libro e successivamente l’On. Paul Rübig, membro del Consiglio dell’AED, coordinerà la sessione di domande e risposte con il pubblico in sala e collegato online.

L’interpretazione simultanea in inglese, italiano e francese sarà disponibile nell’Auditorium e online.

Il saggio vuole essere un contributo di idee sulle ipotesi di evoluzione e sviluppo della società contemporanea nella prospettiva dei prossimi cinquant’anni. Presenta una visione politica delle problematiche esistenti, senza presumere di avere competenze sociologiche o economiche, ma solamente in forza di una sensibilità derivante da una esperienza fatta nelle Istituzioni nazionali ed europee.

Le vicende politiche dei tempi attuali si intersecano con fatti economici rilevanti come la crisi; esse vanno esplorate in tutti gli aspetti inerenti il consorzio umano, senza trascurare le molteplici sensibilità che ogni persona porta come bagaglio positivo di arricchimento della società.

In definitiva ogni azione posta in essere dalle istituzioni dovrà avere come obiettivo la crescita umana di ogni persona e la valorizzazione delle sue preziose originalità.

Il saggio si sofferma sul problema mondiale dei debiti sovrani e propone una ipotesi di soluzione con l’obiettivo di sganciare gli stessi dal mercato finanziario, per evitare che gli Stati subiscano gli effetti delle crisi economiche e finanziarie, come è avvenuto recentemente.

Il libro comprende anche la traduzione del testo in inglese, tedesco, francese e spagnolo.

Durante l’evento sarà garantita l’interpretazione simultanea in inglese, italiano e francese sia nell’Auditorium che online.

E’ possibile partecipare all’evento tramite il modulo di online.