Assegnato a 30 progetti provenienti da 18 paesi il più prestigioso premio europeo per il patrimonio culturale. Sei all’Italia

La Commissione europea ed Europa Nostra hanno annunciato i vincitori dei Premi europei per il Patrimonio Culturale/Europa Nostra Awards 2022, finanziati dal programma Europa Creativa dell’Unione europea. Quest’anno, che segna il XX anniversario del premio per il patrimonio culturale più prestigioso d’Europa, 30 straordinari progetti provenienti da 18 paesi sono stati premiati in 5 categorie, identificate in linea con i più recenti sviluppi e priorità della politica e pratica culturale in Europa.

I vincitori verranno celebrati il 26 settembre a Praga durante la Cerimonia per i Premi europei del Patrimonio Culturale, che si terrà al Teatro dell’Opera, recentemente restaurato, e che verrà condotta da Mariya Gabriel, Commissaria europea per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, e dal Prof. Dr. Hermann Parzinger, Presidente Esecutivo di Europa Nostra.

Ricerca: Heritage Opportunities/threats within Mega-Events in Europe (HOMEE), CIPRO / ITALIA / POLONIA / REGNO UNITO. Questo progetto ha studiato le opportunità e le sfide che l’organizzazione di mega-eventi nelle città d’arte comporta e ha stabilito un importante quadro di riferimento per eventi futuri.

SILKNOW, FRANCIA / GERMANIA / ITALIA / POLONIA / SLOVENIA / SPAGNA Questo progetto, finanziato da Horizon 2020, ha sviluppato un sistema computazionale intelligente e completo che supera le correnti tecnologie per espandere la nostra comprensione e la nostra conoscenza del patrimonio europeo della seta.

Salvaguardia dell’Opera dei Pupi, ITALIA. Questo progetto propone misure per la salvaguardia, la promozione e la gestione sostenibile dell’Opera dei Pupi siciliana, espressione del patrimonio culturale immateriale.

Coinvolgimento della cittadinanza e sensibilizzazione: Swapmuseum, Puglia, ITALIA Swapmuseum agevola la collaborazione tra musei e giovani, coinvolti nelle attività quotidiane dei musei al fine di arricchire e ringiovanire le piccole istituzioni culturali locali.

Va’ Sentiero, ITALIA Una spedizione lunga tre anni di un gruppo di giovani entusiasti che hanno percorso e documentato gli 8000 km del Sentiero Italia, il cammino più lungo del mondo, insieme a 3000 partecipanti da tutto il mondo e al coinvolgimento delle comunità locali.

Campioni del patrimonio: Cooperativa La Paranza, Napoli, ITALIA Questa cooperativa di giovani amici si è impegnata, fin dai primi anni del 2000, nel trasformare le catacombe di Napoli in una accattivante attrazione culturale per i visitatori, favorendo anche la rivitalizzazione concreta del Rione Sanità.

I Vincitori del Premio sono stati decisi da una giuria composta da esperti del patrimonio culturale provenienti da tutta Europa, sulla base delle valutazioni dei Comitati di selezione sulle candidature inviate da organizzazioni e singoli da 36 Paesi europei.

La Cerimonia per i Premi europei del Patrimonio Culturale sarà uno degli eventi più importanti del Summit 2022 sul Patrimonio Culturale europeo che si terrà a Praga tra il 25 e il 27 settembre. Il Summit, che è stato incluso nel programma della Presidenza ceca del Consiglio dell’Unione europea, è organizzato da Europa Nostra con il sostegno della Commissione europea.