L’11 febbraio, si celebra la Giornata europea del 112, dedicata a informare il pubblico sul numero d’emergenza unico europeo 112 e a riconoscere il lavoro di tutti coloro che contribuiscono ai servizi di emergenza. In caso di necessità, i cittadini europei possono chiamare i servizi di emergenza nazionali in qualsiasi paese dell’UE utilizzando lo stesso numero, il 112.

Il progresso tecnologico consente un accesso migliore e più efficace all’assistenza in situazioni di emergenza. Nel dicembre 2022 la Commissione ha proposto nuove misure per migliorare l’accesso ai servizi di emergenza in tutta l’UE. Tali regole invitano gli Stati membri a modernizzare i centri nazionali di risposta alle chiamate di emergenza in linea con i più recenti sviluppi tecnologici e a migliorare le informazioni sulla localizzazione del chiamante, l’accesso per gli utenti finali con disabilità e l’instradamento delle comunicazioni di emergenza verso i centri di risposta più appropriati. Invitano inoltre gli Stati membri a cooperare con la Commissione allo scopo di definire le specifiche comuni di interoperabilità per le applicazioni di comunicazione di emergenza. Le norme proposte sono state trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio per un periodo minimo di controllo di due mesi, al termine del quale entreranno in vigore.

Secondo l’ultima relazione, nel 2021 le chiamate al numero d’emergenza unico europeo 112 hanno rappresentato il 56% di tutte le chiamate di emergenza. Nel complesso, le chiamate al 112 sono aumentate del 3% rispetto al 2019, raggiungendo i 153 milioni. Allo stesso tempo, il numero totale di chiamate di emergenza, anche ai numeri nazionali quando ancora in uso, è rimasto stabile a 270 milioni.