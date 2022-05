Il programma LIFE premia i vincitori del 2022 per la promozione di biodiversità, resilienza ambientale e climatica e sensibilizzazione

Nel corso della Settimana verde dell’UE, il più grande evento annuale dedicato all’ambiente in Europa, il programma LIFE per l’ambiente e l’azione per il clima ha annunciato i cinque vincitori dei premi LIFE di quest’anno.

Il premio LIFE per la natura va a un progetto di Cipro volto a migliorare lo stato di conservazione e la resilienza delle foreste di cedro, quello per l’azione per il clima va alla Germania per la promozione della biodiversità nei vigneti, mentre il premio per l’ambiente va all’Italia per la campagna di sensibilizzazione sulla riduzione dei rifiuti marini. Il progetto italiano si è aggiudicato anche il Premio del cittadino, mentre il premio speciale aggiuntivo di quest’anno, “LIFE e Natura 2000”, istituito per celebrare il 30° anniversario degli altri due, va all’Estonia per il ripristino dei terreni degli alvar.

Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo, ha dichiarato: “Mentre la crisi climatica avanza, alcune specie stanno scomparendo a un ritmo allarmante. Il ripristino della natura è uno strumento incredibilmente potente per affrontare sia la crisi climatica che quella della biodiversità. Dobbiamo salvaguardare e ripristinare la natura, in modo che possa proteggerci. Voglio esprimere le mie sincere congratulazioni ai vincitori e ai finalisti dei premi LIFE di quest’anno: siete in prima linea in questa lotta e state dimostrando quanto sia resiliente la natura, se solo le consentiamo di rigenerarsi. I vostri successi sono una fonte d’ispirazione per tutti e ci danno speranza per il futuro.”

Virginijus Sinkevičius, Commissario per l’Ambiente, gli oceani e la pesca, ha dichiarato: “Tutti i finalisti e i vincitori di oggi sono veri e propri pionieri. Intervengono concretamente sul campo, aumentando la biodiversità, riducendo l’inquinamento e intensificando l’azione per il clima. La loro dedizione e il loro duro lavoro ci stanno aiutando a conseguire gli ambiziosi obiettivi ambientali stabiliti nell’ambito del Green Deal europeo.”

Gli annuali premi LIFE celebrano i progetti più innovativi, stimolanti ed efficaci all’interno di tre categorie: protezione della natura, ambiente e azione per il clima. Il Premio del cittadino LIFE viene assegnato al progetto preferito dal pubblico.

Fonte: Commissione europea