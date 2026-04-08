Lanciato il concorso Youth4Regions 2026 per aspiranti giornalisti

La Commissione europea ha aperto le candidature per la decima edizione di Youth4Regions, il suo programma faro concepito per sostenere gli aspiranti giornalisti. Dal 10 al 16 ottobre 2026 i partecipanti selezionati trascorreranno una settimana a Bruxelles dove beneficeranno di una formazione impartita da esperti, vivranno un’esperienza pratica in una redazione e godranno di un accesso esclusivo alle istituzioni dell’UE e alle principali organizzazioni dei media. Le domande possono essere presentate fino al 7 luglio 2026 sul sito web del programma.

Il programma di quest’anno accetta candidature relative a quattro differenti ambiti: giornalismo di approfondimento, videogiornalismo, audiogiornalismo e fotogiornalismo. Youth4Regions, che è aperto a studenti e giovani giornalisti provenienti dagli Stati membri dell’UE, dai paesi del vicinato europeo e dai paesi candidati, offre un’opportunità unica per sviluppare competenze, costruire reti professionali e seguire da vicino l’operato dei corrispondenti che si occupano di questioni dell’UE. Dall’avvio del programma, nel 2017, 300 giovani giornalisti hanno beneficiato del sostegno da esso erogato.

I partecipanti avranno inoltre la possibilità di competere per il prestigioso premio Megalizzi – Niedzielski, istituito per onorare giovani giornalisti di eccezionali capacità, che sarà assegnato il 14 ottobre 2026. I vincitori saranno inoltre nominati “corrispondenti per la coesione 2027” e parteciperanno a una missione sul campo della durata di due settimane, nel corso della quale invieranno corrispondenze su progetti della politica di coesione e su come essi incidano sulla vita delle persone in tutti gli Stati membri dell’UE.