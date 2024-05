Oggi la festa dell’Europa

Ma festa non sarà veramente fino a che non avremo l’Unione politica, la difesa comune, l’ammodernamento dei Trattati di Roma per portare l’Unione ad avere finalmente un ruolo centrale nello scacchiere mondiale.

Festa non sarà fino a che non avremo pace e giustizia in Ucraina ed in tutti quei paesi che chiedono di essere liberarti dalle minacce di Putin e festa non sarà fino a che non sapremo guidare la globalizzazione, difendere l’ecosistema senza chinare la testa davanti agli integralisti del profitto o della decrescita, festa non sarà senza la capacità di avere una visione chiara del nostro destino che non può prescindere dal destino degli altri

L’Europa, il nostro sogno diventi realtà.