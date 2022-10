Selezionate start-up ad alta tecnologia per ricevere le sovvenzioni e gli investimenti azionari previsti dall’Acceleratore CEI (Consiglio europeo dell’innovazione)

La Commissione ha selezionato 75 start-up innovative in seguito alle candidature per il secondo “Acceleratore” del Consiglio europeo per l’innovazione, presentate entro il giugno di quest’anno. I progetti – scelti dopo un processo di selezione altamente competitivo, che ha visto 232 imprese intervistate da giurie di investitori e imprenditori esperti – riceveranno in totale quasi 400 milioni di € di finanziamenti, ripartiti in sovvenzioni e investimenti azionari.

Tra le start-up selezionate, due italiane:

S.I.T. – Sordina IORT Technologies S.p.A.: LIAC FLASH (a life changing IOeRT technology for oncology care)

xFarm Srl: xTrap(Real-time automatic monitoring and ML-based prediction of pest insects )

Gli investimenti azionari saranno effettuati attraverso il fondo CEI, che è ora pienamente operativo. Le società selezionate provengono da una variegata area geografica, che abbraccia 21 paesi. Il 20% delle imprese selezionate ha amministratrici delegate di sesso femminile.

Dopo il lancio del bando CEI nel marzo 2021, oltre 7000 start-up e PMI hanno proposto le loro idee e oltre 4000 hanno presentato candidature complete. Le imprese annunciate oggi fanno parte delle 1006 imprese candidatesi per la seconda selezione 2022 (il termine di presentazione delle candidature era il 15 giugno) e vanno ad aggiungersi alle 238 imprese già selezionate per il finanziamento CEI nel 2021 e nel 2022.